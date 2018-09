Thyssenkrupp en marche vers la scission

Le conseil de surveillance du géant allemand de l'acier Thyssenkrupp a donné son feu vert à la scission du conglomérat. Deux sociétés cotées naîtront de la scission, qui devrait intervenir d'ici un an et demi.

Deux sociétés cotées naîtront de la scission, qui devrait intervenir d'ici un an et demi, à l'issue d'une assemblée générale des actionnaires : l'une regroupera les activités de pièces détachées, d'ascenseurs, de construction industrielle et d'ingénierie, l'autre, les activités de construction navale et surtout son coeur de métier, l'acier, lui-même en pleine mutation.