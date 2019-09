Umicore conclut un accord stratégique dans les batteries lithium-ion

Umicore et LG Chem (filiale du groupr LG spécialisée dans la pétrochimie) ont conclu un accord stratégique d’approvisionnement en matériaux pour cathodes NMC (Nickel Manganese Cobalt) couvrant plusieurs années afin de répondre aux besoins de LG Chem depuis les usines d’Umicore en Pologne, en Corée et en Chine.

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a commenté: "Umicore s’est engagée à faciliter la transition vers la mobilité électrique, et cet accord complet avec LG Chem constitue une étape importante dans le déploiement de notre stratégie. Il s’agit aussi d’une marque de reconnaissance forte envers notre expertise en matière de produits et de procédés et envers notre capacité à répondre aux normes rigoureuses et exceptionnelles de LG Chem en matière de performance et de standards de qualité."