Un délit d'initié à la Bourse de Bruxelles

Les faits remontent au second semestre 2016. William Dierickx, membre du comité exécutif de Resilux a réalisé différentes transactions d’achat portant sur des actions de sa société pour un montant total de 127.858 euros. Or, le 3 février 2017, cette société qui produit des préformes et des bouteilles en PET a publié un communiqué de presse annonçant que Bain Capital envisageait de lancer une offre publique d’achat (OPA) sur les actions et warrants de Resilux. Une opération sur laquelle William Dierickx était forcément informé depuis des mois et qui explique ses achats en Bourse.