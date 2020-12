WSL soutient des start-ups industrielles pour les garder en Belgique

Plus que la majorité, WSL compte bien atteindre la maturité de son modèle . Pas question ici de fonds d'investissement qui parient sur des start-ups technologiques et virtuelles qui engloutissent des millions dans leur développement avant de réaliser le moindre euro de chiffre d'affaires. "Cela peut donner des résultats dans certains secteurs, mais ce n'est pas notre modèle", précise Didier Leboutte, président du Conseil d'administration.

WSL n'investit pas ou peu, mais il conseille et accompagne les entrepreneurs dans le secteur industriel. Conçu à la base pour aider les spin-off dans le secteur spatial, WSL ne se met pas, ou plus, de limites sectorielles pour autant que les entreprises accompagnées proposent un produit le plus abouti possible. "Notre objectif est d'aider des spin-off de l'université ou des spin-out d'entreprises à développer leur produit et surtout de le vendre!", affirme encore Flémal. "Nous sommes dans le concret. C'est moins sexy que des levées de fonds à plusieurs zéros, mais c'est plus durable. Si une entreprise a des clients, elle parviendra à lever des fonds pour financer son développement", poursuit Leboutte. Le président du CA, par ailleurs directeur de l'Innovation de John Cockerill personnifie les relations que WSL entretient avec le monde industriel.