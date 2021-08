Woodside reprend l'activité pétrole et gaz de BHP

Le géant minier anglo-australien BHP a annoncé la fusion de ses activités dans le pétrole et le gaz avec le groupe australien Woodside , dans le cadre d'un accord évalué à plusieurs milliards de dollars et qui marque le retrait de BHP du secteur des combustibles fossiles liquides.

Grâce à cette opération, Woodside va se hisser dans le groupe des 10 plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz naturel liquéfié avec une valeur de 28 milliards de dollars US. Pour régler la transaction, il va émettre de nouvelles actions à destination des actionnaires de BHP. À la suite de cette opération, les actionnaires actuels de Woodside détiendron t 52% de la nouvelle entité fusionnée - toujours baptisée Woodside - et les actionnaires de BHP, 48%. "La fusion permettra aux compétences, aux talents et aux technologies des deux groupes de construire un avenir résilient alors que les besoins du monde évoluent", a déclaré Mike Henry, patron de BHP .

Les activités de BHP Petroleum pèsent 15,4 milliards de dollars US, a indiqué le groupe anglo-australien, avec des actifs pétroliers et gaziers situés dans le Golfe du Mexique, en Australie et dans l'État insulaire de Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes. "La fusion de Woodside avec les activités pétrolières et gazières de BHP permet d'obtenir un bilan plus solide, un flux de trésorerie accru et une solidité financière durable", a estimé Meg O'Neill, PDG de Woodside.