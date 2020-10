Yara renforce son site de Tertre

La paralysie de cette zone de stockage aurait pu signer l'arrêt de mort de l'usine fondée il y a un peu plus de 90 ans et qui emploie 280 personnes. L'amoniac est produit sur le site même, comme l'acide nitrique, avant d'être mélangé pour entrer dans la composition de l'engrais. "L e processus de production nécessite des cuves de stockage pour les produits de base pour réguler la production finale . Pendant des mois nous avons dû fonctionner à flux tendu , sans stockage intermédiaire. Ce qui a causé de nombreux d'arrêts dans la production", précise Michel Warzée, le directeur général du site de Tertre.

Mais 2016, le groupe norvégien Yara, maison-mère de Tertre, consent à investir lourdement dans de nouvelles installations. Un soulagement pour la Région. Le site Yara Tertre représente à lui seul 3% du chiffre d'affaires du secteur chimique en Wallonie . Tertre produit chaque année 500.000 tonnes d'ammoniac, 400.000 t. d'acide nitrique et in fine 900.000 t. d'engrais.

La nouvelle installation répond aux exigences les plus pointues en matières de sécurité mais aussi d'économie d'énergie. Le stockage de l'amoniac liquide nécessite un refroidissement à -33°. Le nouveau stockage permettra aussi une plus flexibilité dans la production et rejettera moins d'émissions atmosphériques et sonores.