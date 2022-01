Avenir incertain pour le fabricant de chariots Caddie

La crise du covid a mis la trésorerie de la société alsacienne Caddie à sec. La justice lui donne jusqu’au 22 février pour trouver un repreneur.

À l'instar du bic, du frigidaire ou du kleenex, le caddie est entré dans le langage commun. Mais contrairement aux précités, la marque est toujours protégée. C'est le cas depuis 1959. Ce qui n'empêche pas son producteur, Les Ateliers réunis Caddie, de se retrouver à nouveau au bord du gouffre. Comme en 2012 et en 2014, la société alsacienne se retrouve placée en redressement judiciaire.

Les Ateliers réunis Caddie sont en effet en cessation de paiement depuis le 31 décembre. En cause: la crise du covid et son cortège de hausses des prix des matières premières et de difficultés d'approvisionnement, sans oublier un cluster de contaminations qui a perturbé la production, aggravant une situation financière déjà précaire depuis plusieurs années. Un tribunal alsacien vient de lui donner jusqu'au 22 février pour trouver un repreneur. "Actuellement je n'ai pas de piste, mais la procédure commence tout juste", a indiqué Stéphane Dedieu, le président de l'entreprise, qui ne cache pas que le temps presse.

Les comptes de Caddie sont dans le rouge depuis 2017. La prise de participation majoritaire (70%) du polonais Damix (qui a déplacé en Pologne la fabrication des chariots d'aéroport) et une réorganisation de la société, dont les effectifs ont été ramenés de 230 à 140 salariés, n'y ont rien changé. "On a des commandes, c'est ça le paradoxe. C'est un manque de trésorerie qui nous oblige à passer par la case tribunal", souligne Stéphane Dedieu, qui fait état d'un carnet de commandes de 6,8 millions d'euros correspondant à plusieurs mois de production.

Une marque protégée

Caddie n'est plus que l'ombre d'elle-même. En 2011, son chiffre d'affaires planait encore à 85 millions d'euros. Il n'était plus que de 17 millions en 2020 et devrait plafonner à 12 millions sur l'exercice 2021. L'espoir suscité le rachat, en 2014, de la société par son ancien directeur général, Stéphane Dedieu, aura été éphémère.

Tout espoir n'est cependant pas perdu pour une marque dont la notoriété n'est plus à démontrer. Le nom de Caddie, une référence aux porteurs d'accessoires des golfeurs, vient de la passion que vouait son créateur, Raymond Joseph, pour le golf. Lancés en 1928, Les Ateliers Réunis se spécialisent d'abord dans la transformation de fil d’acier pour la fabrication de paniers à œufs, de mangeoires à poussins et d'articles ménagers. Mais très vite, Raymond Joseph découvre aux États-Unis le commerce en libre-service, ce qui lui donne l’idée de produire des chariots en fil métallique. La marque Caddie naît en 1957.

Raymond Joseph la dépose aussitôt dans plus de 75 pays, n'hésitant pas traduire en justice les utilisateurs abusifs. Libération et Le Figaro ont ainsi été traînés devant les tribunaux pour avoir utilisé dans des articles le mot "caddie" plutôt que chariot ou poussette. Jusqu'en 2012, la société alsacienne a même reçu de Volkswagen des royalties pour son utilitaire Caddy, lancé dans les années 80.

Le chariot de supermarché est devenu un outil de consommation des plus banals, dont l'évolution des ventes a suivi le développement de la consommation de masse. Mais un manque d'investissements, des errances stratégiques et un défaut d'innovation – la société va tarder à se diversifier dans les produits pour l'hôtellerie, les aéroports et les hôpitaux – vont progressivement faire tomber Caddie de son piédestal, au profit de son grand concurrent, l'Allemand Wanzl, leader du marché depuis de nombreuses années. Chez nous, ce dernier fournit d'ailleurs les trois grands distributeurs – Colruyt, Delhaize et Carrefour.