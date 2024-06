La fibre de verre wallonne menacée par la concurrence chinoise

24h/24, 365 jours par an, les ouvriers de 3B Fibreglass se relayent pour veiller sur le filage des fibres de verre.

La production de fibre de verre depuis l'Égypte par des acteurs chinois pour contourner les droits de douane européens menace la pérennité de l'activité en Belgique et en Europe, alerte le secteur.

Ici, les bouchons d'oreille sont de rigueur, vacarme assourdissant oblige. Au-dessus de nous, un canal distribue du verre en fusion dans plus de cent de filières alignées sur plusieurs dizaines de mètres. C'est à cet endroit que le verre passe de 1.200 degrés à la température ambiante en quelques secondes et que sont tirés les fibres de verre, épaisses d'une dizaine de microns, soit quatre fois moins large qu'un cheveu.

Pour veiller sur ce processus industriel précis, une poignée d'ouvriers s'activent pour relancer régulièrement les filières. "À tout moment dans l'usine, on tire un million de fibres de verres. Il y en a bien toujours une qui casse", explique Jonathan Noël, directeur de l'usine 3B Fibreglass de Battice (Liège).

Un travail d'orfèvre tant la matière est friable. Ici, industrie lourde et artisanat ne font qu'un. "Pour qu'un ouvrier devienne vraiment expert, il lui faut jusqu'à 10 ans de pratique. Ce qu'on fait dans notre usine, ça ne s'apprend pas à l'école. Si des entreprises comme nous disparaissent, c'est tout un savoir-faire qui disparait avec."

Car c'est bien la crainte qui vit, ici, entre Liège et Verviers, où 3B Fibreglass emploie 400 personnes, en production et en R&D, pour un chiffre d'affaires annuel de 248 millions d'euros en 2022, d'après les derniers comptes publiés. Le groupe, entre les mains de la famille indienne Goenka depuis 2022, est également présent en Norvège et en Inde.

"Au début des années 2000, ils [les Chinois] étaient quasiment absents de ce marché. Aujourd'hui, ils ont 70% de toutes les capacités de production dans le monde, avec d'importants excédants de production

Importance stratégique

En cause, comme dans bien d'autres activités industrielles, la concurrence étrangère, et particulièrement asiatique. "Les Chinois ont bien compris le côté stratégique de la fibre de verre pour la transition énergétique et digitale de l'Europe. Elle se trouve tout au début de la chaîne de valeur, que ce soit dans l'industrie automobile, électronique, éolienne ou dans la construction.", lance Ludovic Piraux, le CEO du groupe et président de l'Association des producteurs de fibres de verre européens. À l'heure où l'Union entend taxer les importations de voitures électriques chinoises, son constat interpelle.

"Au début des années 2000, ils étaient quasiment absents de ce marché. Aujourd'hui, ils ont 70% de toutes les capacités de production dans le monde, avec d'importants excédants de production par rapport à leur consommation nationale", cadre-t-il. "En 2014, on a obtenu de la Commission européenne des droits d'entrée combinés de 30,2% sur les imports [de fibre de verre] venant de Chine. (...) Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait être à 50 à 60%, vu le degré de dommage causé à notre industrie."

Vue en plein écran Des bruleurs (en haut) maintiennent le tunnel à plus de 1.000 degrés pour transporter le verre en fusion (en bas) jusqu'aux filières. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Voilà pour les importations chinoises en tant que tel. Reste que, depuis une dizaine d'années, l'Empire du Milieu semble avoir trouvé la parade. "Des sociétés étatiques chinoises ont décidé d'investir hors de Chine et dans le cas qui nous préoccupe, en Égypte, près du canal de Suez, dans une zone économique (à Ain Soukhna) qu'ils détiennent, contrôlent et opèrent", avance Piraux.

"Ils ont remis en place le même système qu'en Chine, avec des subsides, pour que ces entreprises aillent s'implanter sur ce territoire qui est, à nos yeux, une enclave chinoise en Égypte, avec pour objectif de contourner les droits d'entrée et ainsi alimenter le marché européen avec leurs produits."

À la clé, des droits de douane de 13%, "totalement absorbés", au lieu de 30%, déplore le CEO. "En 2014, ils ont ouvert leur premier four avec une capacité annuelle de 80.000 tonnes. En avril dernier, un quatrième four a été mis en service pour un total de près de 400.000 tonnes, alors que la capacité installée dans l'Union européenne, c'est 700.000 tonnes."

"Un danger pour cette industrie européenne"

Au bout du compte, c'est une différence de prix qui va du simple au double, avance Ludovic Piraux, qui vend sa fibre de verre 1,5 euro du kilo, quand la concurrence venue d'Égypte descend à 0,7 euro. "Clairement, ça met en danger toute cette industrie européenne. Sur la dernière décennie, la capacité installée a déjà été réduite de plus de 200.000 tonnes. Tous les acteurs qui étaient les moins compétitifs ont déjà disparu", alerte-t-il.

À l'échelle de 3B Fibreglass, le CEO a déjà dû mener une restructuration il y a un an en licenciant une dizaine de personnes. Des départs à la retraite ne sont, par ailleurs, pas remplacés.

Vue en plein écran La fibre de verre, épaisse de quelques microns, est ici coupée en segments de quelques centimètres avant d'être expédiée aux clients de l'entreprise. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

D'où l'appel à l'aide adressé à l'exécutif européen. "Ce qu'on demande à la Commission, c'est d'appliquer au secteur de la fibre de verre en Égypte les mêmes règles que celles en vigueur pour la Chine, soit des droits d'entrée de 30% aujourd'hui et peut-être 50% ou 60% demain", résume Piraux.

Vue en plein écran Ludovic Piraux, CEO de 3B Fibreglass, dans son usine de Battice, début juin 2024. ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Des discussions avec le cabinet du Commissaire au Commerce, Valdis Dombrovski, ont eu lieu, et le politique mesure le danger, pense Ludovic Piraux. Reste que les actes se font attendre. Du reste, le président du secteur examine actuellement toutes ses options, si les craintes de son industrie ne devaient pas être entendues.

"Les outils réglementaires existent, mais maintenant, il faut une véritable volonté et un certain courage politique pour faire changer les choses", résume Piraux, avant d'apporter une précision importante. "On ne cherche pas le protectionnisme, le marché européen a besoin d'imports. Ce qu'on veut, ce sont des imports à un prix raisonnable, sans intervention d'un État qui subsidie son industrie pour lui donner une position dominante."

"On va à la guerre les mains dans le dos" Ludovic Piraux CEO de 3B Fibreglass

La Commission européenne muette

Du côté de la Commission européenne, on refuse de commenter tout contact éventuel avec l'industrie pour des raisons de confidentialité. "En tout état de cause, la Commission est toujours déterminée à prendre des mesures fermes contre les pratiques commerciales déloyales causant un préjudice à l'industrie de l'Union dès qu'elle reçoit une plainte dûment étayée", explique un porte-parole de l'exécutif européen pour le Commerce et l'Agriculture.

Alors que l'on achève la visite de l'usine, en activité 24h/24 et 7 jours sur 7, on interroge notre guide sur la façon dont cet outil industriel a tourné pendant les confinements dus au covid. "Heureusement, nous avions un de nos trois fours en maintenance décennale. Pour le reste, on a fait comme tout le monde. Ma mère a même cousu des masques pour les ouvriers", se souvient le CEO.