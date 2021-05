L'emballeur alimentaire Clavie croqué par un groupe français

Le spécialiste wallon des raviers, gobelets et autres sacs en papier aux deux magasins à Waterloo et Anderlecht est repris par le français BBA Emballages.

Emballé, c'est pesé . Le leader en Belgique dans les solutions d’emballage (sacs en papier et isothermes, gobelets, couverts, pailles, raviers, cornets de frites…) à destination des industriels de l’agroalimentaire et des retailers de la restauration Clavie Packaging est repris par le groupe français BBA Emballages , a-t-on appris.

Actif depuis plus de 40 ans dans le secteur de l’emballage, Clavie emploie quelque 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros. De son côté, le nouveau propriétaire occupe dix fois plus d'employés et réalise un chiffre d’affaires annuel consolidé de 170 millions d’euros.