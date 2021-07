L'entreprise montoise I-care acquiert sa première société américaine

Basée à Camarillo, près de Los Angeles, Lindsay Engineering est spécialisée dans la maintenance prédictive et l'analyse vibratoire . Son chiffre d'affaires s'élève à 1,1 million d'euros. Grâce à cette opération, Lindsay Engineering va pouvoir utiliser les technologies wireless "Wi-care", cloud "I-see" et l'intelligence artificielle "I-DNA" d'I-care et les déployer pour sa centaine de clients située dans la région de Los Angeles. "Cette première acquisition aux États-Unis revêt une importance stratégique car elle renforce notre force de frappe sur le continent américain et constitue un point d'entrée vers la côte ouest des États-Unis ", a commenté Fabrice Brion, CEO d'I-care. "Nous sommes déjà présents à Houston, où notre bureau emploie 30 personnes."

La société I-care, basée dans le parc Initialis à Mons, est active dans l'intelligence artificielle appliquée à la maintenance prédictive industrielle. L'objectif est de rendre les machines industrielles plus sûres, plus productives et plus respectueuses de l'environnement. La société, qui compte 500 employés et possède des bureaux dans 26 pays, connaît une croissance de plus de 35% par an. En 2020, I-Care avait acquis la société néerlandaise DWMG et la wallonne Mecotec.