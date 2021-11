Les conglomérats mondiaux perdent en pertinence

Avec un accès aux investissements et capitaux facilité, la pertinence des conglomérats classiques est remise en cause. Si on n'est pas meilleurs ensemble, ne vaut-il pas mieux se séparer? Pour General Electric, Johnson & Johnson ou Toshiba, la réponse est oui.

Les prochaines versions des livres d'histoire économique moderne vont certainement s'épaissir de quelques pages. La scission de General Electric en trois a fait couler beaucoup d'encre. Elle fait dire à d’aucuns que l’âge d’or des conglomérats touche à sa fin. La réalité est évidemment plus complexe que cela.

General Electric semble indiquer que les "touche-à-tout" historiques du monde industriel occidental ont du mal à rester pertinents.

C’est vieux comme le capitalisme, dans une politique du laisser-faire très peu régulée, les entreprises auront une tendance naturelle à acheter leurs rivaux ou à opérer de l’intégration verticale pour contrôler toute la chaîne de valeur pour in fine se rapprocher d'une situation de monopole.

Un phénomène hyper répandu il y a un siècle en Occident jusqu'à ce que la régulation s'en mêle afin de casser ces monopoles sectoriels.

Diversifier pour mieux régner

Avec les règles antitrust, les grandes entreprises ont donc dû regarder dans d’autres secteurs pour diversifier les risques, et mettre en commun les coûts. Un phénomène qui a pris son envol après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 1990.

Depuis néanmoins, le modèle du conglomérat est mis à mal. Le terme lui-même, un temps synonyme de puissance économique, est au mieux désuet au pire le signe qu’une entreprise est un peu confuse dans sa stratégie.

Fin de trois conglomérats en l'espace d'une semaine Johnson & Johnson La maison-mère du vaccin du même nom a annoncé vendredi dernier qu’il allait séparer ses produits d’hygiène et médicaments sans ordonnance du reste de ses opérations pour donner naissance à deux entreprises cotées en bourse. Un sacré choc pour les Américains pour qui la compagnie de 135 ans a été synonyme pendant des générations des soins de santé. La scission devrait avoir lieu dans 2 ans maximum. Toshiba Acculé par ses nombreux actionnaires activistes et affaibli par des scandales en cascade ces dernières années, Toshiba a décidé le même vendredi de se scinder en trois entreprises distinctes d'ici à deux ans. Un petit tremblement de terre au Japon où le conglomérat est roi. L'ancien fleuron industriel et technologique nippon compte profiter d'une récente évolution fiscale au Japon favorable aux scissions d'entreprises pour essayer de tourner la page et de calmer les actionnaires activistes. General Electric Après 20 ans dans le dur, General Electric doit aussi se résoudre à se scinder en trois entreprises spécialisées dans l’aviation, l’énergie et la santé. L’annonce faite la semaine passée met fin à près de 130 ans d’existence pour la société. Une société qui a pesé jusqu’à plus de 400 milliards de dollars en bourse en 2000 après une boulimie d’acquisitions la propulsant première entreprise au monde. Ceci, pour la voir dégringoler suite aux crises de 2001 et 2008 sous les 100 milliards de dollars notamment en raison d’une dépendance trop importante aux services financiers.

Pour Kenneth Bertrams, professeur d'histoire économique à l'ULB, une chose a fondamentalement changé depuis 20 ans: la diminution "des coûts de transaction sur les marchés et l’accès aux capitaux" qui est une des raisons essentielles à l’existence des conglomérats occidentaux. "Tous ces frais ont fondu comme neige au soleil", détaille-t-il.

Les conglomérats ont eu notamment pour rôle dans l’économie de financer la recherche et le développement, une activité par essence risquée. Mais depuis 20 ans, il devient évident que les activités plus risquées arrivent à trouver des investisseurs sur les marchés. Il suffit de penser au boom des biotechs.

"La R&D se finançait grâce aux conglomérats avec des systèmes multidivisionnels. Maintenant, les laboratoires se financent en prise directe avec le marché." Kenneth Bertrams Historien de l'économie à l'ULB

"C’était complètement inconcevable il y a quelques années. La R&D se finançait alors grâce aux conglomérats avec des systèmes multidivisionnels. Maintenant, les laboratoires se financent en prise directe avec le marché. On se rend compte qu’il y a une tranche d’investisseurs qui ne demande pas mieux que d’avoir une part d’investissements risqués", indique Bertrams.

Il s’en réfère à un post du Think Thank libéral Adam Smith Institute qui met en avant que les conglomérats permettaient de garder une part du cash des différentes activités au sein de l’entreprise, avec des flux de trésorerie qui passaient d’un type d’activité à une autre. "Cela a des coûts évidents dans la mesure où une structure, une gestion, une main-d'œuvre optimisées pour une tâche n'avaient pas nécessairement les compétences - peut-être le bon sens, ou même la moindre idée - pour gérer un secteur d'activité entièrement différent", détaille l’Adam Smith Institute, mais ce coût était largement compensé par la possibilité de flux d’argent à travers les différentes activités.

Financement direct

Avec un marché financier de plus en plus liquide et des investissements et des risques ciblés, cet avantage disparaît. Et donc, c’est surtout le surcoût des conglomérats qui devient apparent.

Dans une économie hyper financiarisée, l’avantage opérationnel d’être ensemble doit être plus grand que celui d’être séparés, sinon l'entreprise risque fort de se scinder.

Cela ne veut pas dire que les conglomérats sont voués à disparaître, mais juste que leur raison d’être doit être autre que juste d’avoir de la taille pour accéder aux capitaux. En d’autres termes, dans une économie hyper financiarisée, l’avantage opérationnel d’être ensemble doit être plus grand que celui d’être séparé, sinon l'entreprise risque fort de se scinder.

Ce n’est pas pour rien qu’un sérieux mouvement de "spin-offs" est à l’œuvre. S’il n’y a plus besoin d’être ensemble pourquoi le rester?

Le modèle centralisé remis en cause

Pour Bertrams, c'est le modèle du conglomérat centralisé qui est remis en cause.

"Les nouveaux conglomérats pourraient prendre d’autres formes et seront moins visibles avec des participations croisées dans des entreprises et des formes de holding de plus en plus complexes." Kenneth Bertrams Historien de l'économie à l'ULB

"Les nouveaux conglomérats pourraient prendre d’autres formes et seront moins visibles avec des participations croisées dans des entreprises et des formes de holding de plus en plus complexes", estime-t-il.

Il ne faudra pas non plus oublier que des mastodontes d’un secteur deviennent dans le même temps de plus en plus grands. Amazon, ou Alphabet ne deviennent-ils pas l'équivalent actuel d'un conglomérat? On pense aussi au secteur du luxe avec Richemont, Kering ou LVMH.

Ce dernier semble d’ailleurs devenir un conglomérat au sens propre du terme, avec des activités dans l’hôtellerie, les spiritueux, la mode, la joaillerie, la maroquinerie, les parfums ou la distribution.

Structure culturelle

Il ne faudrait pas non plus négliger un autre aspect des conglomérats, comme structure sociétale et culturelle. Un conglomérat est souvent gage d’une plus grande stabilité. C’est tout particulièrement vrai en Corée du Sud, à Taïwan ou au Japon où les conglomérats sont parties prenantes de la structure même de la société.

En Corée du Sud, une trentaine de dynasties familiales ou "chaebols" détiennent la majeure partie de l'économie du pays. Samsung, Hyundai, LG sont les plus grands chaebols connus.

400 milliards de dollars General Electric a pesé jusqu'à 400 milliards de dollars en bourse en 2000. Elle vaut 112 milliards aujourd'hui. Google (Alphabet), Saudi Aramco, Apple et Microsoft ont dépassé les 2.000 milliards de dollars.

C’est la même chose au Japon où les "zaibatsu" démantelés après la guerre ont laissé place aux "keiretsu". Mitsubishi en est l’exemple type, démantelé après la guerre, la galaxie d’entreprises Mitsubishi a continué d’exister. Les différents Mitsubishi se soutiennent mutuellement avec des participations croisées, et ce, sans l’existence d’un groupe qui chapeaute le tout.

Un modèle de stabilité sociétale qui sera dur à faire vaciller en Asie. Toshiba, qui va se scinder, pourrait-elle s'avérer le début d'un démantèlement des conglomérats japonais?

Tenter de valoriser au maximum chaque activité peut avoir du sens économique, mais la partie peut se jouer d'abord sur le volet culturel. Qui plus est, si le système des keiretsu est en déclin, il a encore de beaux restes, comme chez Toyota, dont les ramifications dans l'industrie japonaise demeurent énormes et dépassent largement le secteur automobile.

Scinder ne semble pas très populaire dans la communauté d'affaires japonaise, même si plusieurs conglomérats sont néanmoins secoués par une faiblesse dans leur secteur phare historique. La voie peut-être toute trouvée pour les conglomérats japonais, comme pour les autres, pourrait être celle du holding avec des filiales bien plus autonomes.

En attendant, les premières valorisations boursières au monde ne sont plus dans l'industrie classique, mais dans la technologie. Sur les quatre premières marches boursières au monde à plus de 2.000 milliards de dollars de valorisation, trois technos (Microsoft, Apple et Alphabet) et le premier pétrolier au monde (Saudi Aramco), mais aucun conglomérat.