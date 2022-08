Les Vergers de Barry au bord de l'asphyxie

L'exploitation fruitière de Tournai face à un dilemme: laisser pourrir sa récolte ou travailler à perte du fait de la facture énergétique.

Le post de Guillaume Mahieu, le propriétaire des Vergers de Barry, a rapidement fait le "buzz" sur les réseaux sociaux. "La semaine prochaine, on devra décider entre continuer à récolter à perte, ou tout laisser pourrir, pommes, poires, et le reste...", conclut l'agriculteur après avoir exposé sa situation.

50.000 euros À 800€/Mwh et à raison d'une consommation de près de 80 MW par an, l'augmentation de la facture énergétique des Vergers de Barry sera d'environ 50.000 euros!

"Comme chaque année à pareille époque, la mise en route de la centrale frigorifique fait monter notre consommation électrique en flèche... En 2020, un megawatt/heure nous coûtait environ 60 euros. L'année dernière, le même MW/h était passé à plus de 200 euros. Avant-hier, il plafonnait à plus de 800 euros." À raison d'une consommation de près de 80 Mw par an, l'augmentation de la facture énergétique sera d'environ 50.000 euros, estime Guillaume Mahieu.

"Ajoutez à cela les indexations, les hausses de tous les intrants, etc. et la messe est dite. Il est tout simplement impossible pour une PME comme la nôtre de supporter de tels surcoûts. J'ignore ce que font nos politiques à ce jour, mais on aura besoin de plus qu'un effet d'annonce du Premier ministre sur les dix prochaines années pour s'en sortir. Les Vergers de Barry, et ses 25 équivalents temps plein, sacrifiés sur l'autel de la géopolitique, de l'incompétence de nos ministres de l'Énergie, de la pure spéculation qui ruine le pays et enrichit Engie...", affirme encore Guillaume Mahieu.

"Je n'ai pourtant pas l'habitude de me plaindre d'un métier que j'aime, mais là...", se justifie le producteur de fruits. Pourtant, l'exploitation familiale qui s'étend sur 18 hectares a consenti des investissements importants en 2020 pour réduire sensiblement la consommation de ses frigos. "En changeant certaines installations, nous avons pu réduire la consommation de 30%. C'est énorme, mais aujourd'hui c'est totalement effacé."

Alors que la récolte de poires débute, les Vergers de Barry n'ont d'autre choix que de mettre en route leurs frigos pour arrêter le mûrissement des fruits et les écouler progressivement durant tout l'hiver. À un prix que Guillaume Mahieu espère décent par apport à son prix de revient qui fluctue en général autour des 40 centimes le kilo. "Cette année, nous serons clairement au-delà des 60 centimes du fait de la facture énergétique."

En 2021, très bonne année pour les maraîchers en raison du gel qui a touché une partie de l'Europe l'an dernier, les prix de vente atteignaient 60 centimes à un euro. "On n'en sera pas là cette année, le marché de l'export est mauvais. Je pourrais écouler toute ma production de poires et de pommes en frais ou pour l'industrie de la transformation. Cela m'éviterait d'allumer mes frigos, mais je n'en aurai que 5 à 15 centimes le kilo."

"Déjà en temps normal, pour les poires, nous sommes en perte deux années sur trois", constate Mahieu. "Même si les poires représentent 2/3 de notre exploitation, nous avons d'autres fruits, d'autres produits et d'autres canaux de distribution pour équilibrer un peu le résultat." Les Vergers privilégient, en effet, la culture biologique et la production intégrée qui leur permettent de réduire les intrants. De même, la plus grande part de la production s'écoule via les circuits courts.

"D'un point de vue strictement financier, la culture de la poire ne me rapporte rien. Une fois que tous les frais, dont les salaires des saisonniers, sont payés, il ne reste rien, ni pour moi, ni pour les investissements. Ce n'est pas tenable sur la durée."

Guillaume Mathieu n'est pas tendre avec le monde politique. Mais il n'épargne pas non plus la grande distribution. "Je ne comprends pas où les hard discounters trouvent des fruits pour les vendre à de tels prix. Ce sont les fossoyeurs de notre métier en Belgique!"