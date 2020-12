Après Liège, l'opérateur logistique Cacesa pose ses cartons à Mouscron

La filiale du groupe derrière Iberia et British Airways ouvre un deuxième bureau chez nous. Et pour cause, les affaires marchent bien, avec 40% de ses 70 millions de colis traités ici.

Le déploiement de l'espagnol Cacesa se poursuit en Belgique. Filiale du conglomérat derrière Iberia et de British Airways, le groupe spécialisé dans les opérations de transferts de colis e-commerce s'implante désormais à Mouscron pour y gérer l'activité douanière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a-t-on appris à bonne source.

En cause? Des affaires qui marchent en Belgique où la société posait ses valises sur le tarmac de Liège Airport en août 2019, point d'ancrage choisi principalement en raison de la présence du géant chinois de l'e-commerce Alibaba.

Depuis, l'activité s'est avérée rentable "en dix jours à peine", précise le directeur commercial et des opérations de la société, Rodrigo Peñas Blázquez –, en plus d'ouvrir des portes telles qu'un partenariat avec un allié logistique d'Amazon.

70 MILLIONS de colis Forte de sa présence belge, la société devrait désormais dépasser les 70 millions de colis traités cette année, contre 30 millions encore début 2019.

Plus encore, ses premiers pas chez nous ont permis au groupe, qui traitait auparavant un peu plus de 30 millions de colis par an via ses centres d'opération à Madrid et Barcelone, d'augmenter ses capacités en lui servant de point d'entrée européen dans sa gestion des colis des principales places de marché et portails de vente en ligne de Chine. Covid aidant, la société devrait désormais dépasser les 70 millions de colis traités cette année – dont 40% sont passés sur sol belge.

Belgique prioritaire

L'entreprise l'affirme même désormais haut et fort: la Belgique est devenue "le pays le plus important après l'Espagne" pour elle. Son objectif est d'ailleurs "de continuer à progresser dans de nouvelles activités et investir pour se développer dans le pays au cours des années suivantes", évoque-t-elle.

Cacesa emploie à ce jour 500 employés, donc 22 en direct en Belgique – auxquels il convient d'ajouter dix gardes de sécurité qu'elle contracte. Les employés amenés à travailler à Mouscron sont à ce stade en plein processus de formation, indique Rodrigo Peñas Blázquez.

Au passage, l'entreprise s'est aussi développée en France – "du fait que Paris-Charles de Gaulle est l’un des aéroports les plus importants au monde" –, de même qu'en Pologne plus récemment – présence qui se spécialisera dans le traitement de colis transitant par trains.