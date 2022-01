Après le suivi des colis, bpost propose le suivi des lettres

Actuellement en test, le nouveau service "Mon Courrier" prend une photo de chaque lettre en cours de traitement pour avertir le destinataire. Utile?

Est-ce le recul constant des volumes de courrier à traiter qui donne des idées saugrenues aux développeurs de bpost? Le nouveau service qu'ils proposent actuellement en test via l'app My bpost le donne à penser. Il est baptisé "Mon Courrier" et est offert à un groupe limité d'utilisateurs, pour voir si l'idée est bonne et sans doute si elle répond à un besoin.

Jusqu'ici, l'app My bpost permettait aux clients de suivre le trajet de leurs colis. Le nouveau service concerne les lettres. Il prend naissance au centre de tri, où la machine (la "trieuse") identifie les lettres destinées aux participants et en prend une photographie, qui leur sera ensuite envoyée par e-mail. Seule l'enveloppe sera prise en photo et ce, de manière automatisée, c'est-à-dire sans intervention humaine. On devine que ce procédé est censé assurer la protection de la vie privée des clients. À l'autre bout de la chaîne, chaque utilisateur de l'app qui se sera préalablement inscrit pour recevoir ce service, pourra visualiser la ou les enveloppes du courrier sur le point d'arriver dans sa boîte aux lettres.

L'intérêt du système? Permettre aux consommateurs qui attendent du courrier important de savoir que celui-ci est en route, ou encore avertir ceux en déplacement, en vacances par exemple, que telle ou telle lettre les attend à leur domicile. Sur le même mode, en somme, que le service de suivi des colis.

Pour les impatients

Dans sa communication au public test, bpost précise qu'il ne s'agit pas encore du service dans sa version définitive. Il pourrait donc être modifié, amélioré, etc. Il pourrait aussi ne jamais voir le jour si d'aventure, l'expérience s'avérait décevante. Précisons aussi qu'il est proposé gratuitement.

Lire aussi Hausse du prix des timbres au 1er janvier 2022