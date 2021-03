Avec Colis Privé, bpost voit arriver un nouveau concurrent

Le français Colis Privé va débarquer sur le marché des colis en Belgique dès cet été. Avec des ambitions et... des véhicules électriques.

Bpost, DPD, GLS, PostNL et autres DHL ont-ils des soucis à se faire? Un nouvel acteur de la livraison de colis débarque en Belgique . Il s'appelle Colis Privé et, comme son nom le laisse suggérer, il est français.

"La Belgique est pour nous le pays d'expansion naturel, on y fera nos premiers pas à l'international en même temps qu'au Luxembourg et au Maroc."

Flotte électrique

Pour ses débuts en Belgique , il assure que la flotte de ses livreurs sera à 90% électrique. Il utilise pour ce faire des camionnettes de quelques mètres cubes . "Comme nous ne faisons que du B-to-C, chez nous le colis moyen pèse un kilo, ce qui nous permet de dimensionner nos plateformes et nos véhicules d'une autre manière que les opérateurs de B-T-B chez qui les colis pèsent plutôt dans les 30 kilos", explique son coprésident Frédéric Pons , par ailleurs cofondateur du groupe Hopps en 2017 avec Eric Paumier et Guillaume Salabert.

"Avec le boom du commerce en ligne, on enregistre une forte croissance, souligne Frédéric Pons. La Belgique est pour nous le pays d'expansion naturel, on y fera nos premiers pas à l'international en même temps qu'au Luxembourg et au Maroc."