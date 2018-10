Bon début pour l'action Shurgard à la Bourse de Bruxelles

La société spécialisée dans le stockage de meubles a vu son titre décoller après sa première cotation. Elle signe la plus grosse opération de la Bourse de Bruxelles en dix ans.

La Bourse de Bruxelles a accueilli ce lundi une société unique en son genre. Shurgard , le spécialiste du stockage de meubles, a débuté sa cotation après avoir levé 575 millions d’euros lors d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Le titre a décollé après l’ouverture des marchés européens. Il a clôturé sur une progression de 4,96% à 24,14 euros. Avec une capitalisation boursière de plus de 2,1 milliards d’euros, l’entreprise basée au Luxembourg vient se classer derrière la biotech argenx (2,26 milliards d’euros) et devant D’Ieteren (2,01 milliards d’euros) parmi les sociétés cotées à la Bourse de Bruxelles. Euronext Bruxelles, l’opérateur du marché, précise que l’opération de Shurgard est la deuxième plus grande opération pour la place sur les dix dernières années, derrière bpost .