Bpost autorise les paiements mobiles aux facteurs

Bpost renforce ses moyens de communication numérique et de paiement mobile afin d'améliorer son service aux consommateurs. L'opérateur a notamment opéré un lifting au niveau de son site web bpost.be, qui sera désormais plus intuitif et plus convivial en misant sur les besoins d'information typiques de la majorité des clients. Objectif, leur permettre de trouver l'info recherchée en quelques clics.