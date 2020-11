Bpost continue de surfer sur la vague porteuse de l'e-commerce

Bpost a continué de récolter les fruits du boom de l'e-commerce au troisième trimestre, comme il l'avait fait trois mois plus tôt. Le groupe a bouclé la période à fin septembre sur un chiffre d'affaires de 972,9 millions d'euros, en hausse de 10,4% sur un an. Il a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebit) de 65,1 millions (+81,5%) et un Ebit ajusté de 69,5 millions là où les analystes tablaient sur 44,9 millions seulement (consensus). Son bénéfice net a presque triplé à 48,6 millions.