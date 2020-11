Bpost débordé face à l'afflux massif de colis à livrer

Le confinement et la fermeture des commerces non essentiels poussent les Belges à commander massivement en ligne. Bpost bat ses records de livraisons de colis.

Bpost a livré plus d'un demi-million de colis quotidiennement au cours des derniers jours. "Les records sont battus jour après jour. Le pic du premier confinement est dépassé", indique vendredi la porte-parole Veerle Van Mierlo. Pour faire face au volume accru, une deuxième tournée quotidienne est organisée dans certains endroits. Mais l'entreprise a aussi annoncé qu'elle ne livrera temporairement pas tous les colis à domicile et demande aux consommateurs de venir en chercher certains eux-mêmes. Le management est également mis à contribution pour le tri et le transport. "Ce qui n'est pas une première", selon Veerle Van Mierlo.