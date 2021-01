Bpost émet de nouveaux timbres solidaires contre le virus

Sous la thématique "Ensemble, plus forts", bpost émet depuis ce lundi des timbres à tirage limité dont une partie des revenus seront reversés à la Fondation Roi Baudouin qui, via son Fonds pour des soins solidaires, soutient des projets en résidences de soins et en institutions générales et psychiatriques. Objectif: contribuer à la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences, notamment sur la santé mentale. Par feuillet de 10 timbres Non Prior vendu, bpost versera 30 cents à la Fondation.