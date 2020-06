Bpost et Shopitag invitent les PME à vendre en ligne

Bpost et la start-up Infinity Mobile joignent leurs forces pour lancer une plateforme proposant aux PME de créer leur boutique en ligne.

La période de confinement a vu un grand nombre de PME se tourner en urgence vers le commerce en ligne. Souvent guère au fait des arcanes de ce mode de ventes, elles ont demandé de l'aide aux prestataires des services les plus visibles de la chaîne logistique. Nombre d'entre elles se sont ainsi adressées à bpost .

"L'objectif est à la fois d'éveiller les consciences au commerce en ligne et de rendre celui-ci accessible à tous." Benoît Hossay co-fondateur et CTO d'Infinity Mobile

"Nous nous sommes dit que nous avions un rôle à jouer dans cette pièce", explique Delphine Van Bladen, la porte-parole de bpost. Son CEO Jean-Paul Van Avermaet a mûri l'idée, puis l'entreprise semi-publique est passée de la parole aux actes: elle a lancé ce lundi un nouveau service, "touslesmagasinsenligne.be". Cette plateforme permet à tout entrepreneur de créer sa boutique en ligne en quelques clics.

La plateforme offre un service complet, depuis la création du webshop jusqu'à la livraison des produits, en passant par une solution de paiement en ligne ou la publicité sur les réseaux sociaux. Elle est le fruit d'un partenariat entre bpost et Shopitag.

Rendre le commerce en ligne accessible à tous

Shopitag a été développée et est exploitée par la société Infinity Mobile, une start-up établie à Gand et à Liège. "Shopitag introduit nos clients au commerce digital, explique son co-fondateur et Chief Tech Officier Benoît Hossay, non seulement à la vente en ligne, mais aussi à la vente en kiosque ou via d'autres canaux (appli...). Nous l'avons lancée après un passage dans Fintech Village, l'incubateur à start-up d'ING."

"Shopitag permet à tout citoyen de créer un canal de vente de manière très aisée et à coût très faible, poursuit-il. L'objectif est à la fois d'éveiller les consciences au commerce en ligne et de rendre celui-ci accessible à tous. En comparaison, si une PME ne dispose pas des compétences nécessaires en interne et doit aller les chercher sur le marché, cela lui coûtera beaucoup plus cher."

Un partenaire idéal

Pour Infinity Mobile, bpost est le partenaire idéal: "Une fois que nos clients concluent des ventes via la plateforme, ils doivent résoudre un deuxième problème: comment envoyer leurs produits à leurs clients? Avec bpost, on couvrira désormais toute la chaîne logistique." On devine que, dans le chef de bpost, il y aura un gain immédiat en volume de livraisons.

Aujourd'hui, Shopitag a déjà séduit plus de 1.000 marchands, actifs dans dix-neuf pays. À côté d'elle, Infinity Mobile a lancé une deuxième plateforme, baptisée Sayl et destinée au segment des grandes entreprises.