Bpost nomme un Américain à la tête de sa filiale Radial

Bpost n'a pas traîné pour nommer un successeur à Henri de Romrée à la tête de ses activités aux Etats-Unis et donc de sa principale filiale, Radial. Deux semaines après l'annonce de la démission de Henri de Romrée, l'entreprise semi-publique a choisi Ilias Simpson comme nouveau CEO de Radial US. Le conseil d'administration l'a nommé ce lundi sur proposition de son comité de nomination et rémunération. Ilias Simpson entamera son nouveau mandat le premier décembre.