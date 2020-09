Bpost perd la tête aux États-Unis... et quid en Belgique?

Il se passe toujours quelque chose chez bpost. C'est en tout cas l'impression qui s'impose ces dernières semaines au vu des articles de presse et des communiqués qui s'amoncellent... L'info du jour, c'est la démission surprise d'Henri de Romrée, le directeur de l'entreprise semi-publique qui avait été nommé il y a un an à la tête des activités Colis et Logistique pour l'Amérique du Nord et donc PDG de la filiale Radial. L'ancien directeur financier de bpost y avait pris la succession de Pierre Winand, qui n'y avait "duré" lui-même que deux ans. Et comme Winand, son successeur a invoqué des raisons personnelles (familiales) pour justifier sa volonté de partir. Selon le Standaard, il faudrait lier ce départ à tout autre chose, et plus précisément au conflit qui opposerait Henri de Romrée à son CEO, Jean-Paul Van Avermaet.