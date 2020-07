Bpost reprend l'envoi de lettres et colis vers 26 pays

Bpost reprend ses services d'envoi de lettres et de colis à destination de plusieurs pays hors Union européenne à partir de ce mercredi.

L'opérateur postal bpost annonce ce mercredi la reprise de l'envoi de lettres et de colis vers 26 destinations internationales supplémentaires. Les pays concernés se trouvent en Asie (Indonésie, Inde, entre autres), au Moyen-Orient (Liban, Oman, Arabie Saoudite), en Océanie (notamment l'Australie), en Afrique (dont le Maroc) et en Europe orientale (parmi lesquels figurent la Bosnie, le Kosovo et la Turquie).