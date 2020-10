Bpost se dote d'un nouveau centre pour l'e-logistique du futur

L'expansion par la Belgique et l'Allemagne

Ce système d'interaction entre homme et robot permet d'entreposer jusqu'à six fois plus de stock par mètre carré et de réduire l'empreinte carbone du centre. "Cette mécanisation s'accompagne d'une plus grande efficacité, d'une qualité élevée et d'un environnement de travail agréable pour nos collaborateurs", souligne Jeroen Dekker, co-fondateur et managing partner d'Active AZnts. "Cette structure est unique au monde."