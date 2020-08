Bpost va-t-elle s'emballer en bourse comme sa concurrente batave?

Quid du dividende?

On rappellera d’abord qu’à l’issue des trois premiers mois de l’année , les revenus de l’opérateur postal belge ont progressé de 3,1% à 935 millions d’euros soutenus par les colis et que son Ebita ajusté a chuté de 21% à 76 millions d’euros.

Et surtout, le groupe a annulé ses prévisions pour 2020 et a décidé de suspendre son ambition de distribuer un minimum de 85% de son résultat net. Bpost décidera d’une nouvelle politique en la matière quand il disposera de plus de visibilité sur l’impact de la crise sanitaire à plus long terme, avait-il précisé début mai. "Le dividende pourrait être limité à 0,35-0,40 euro dans le cas où bpost décidait d'en payer un", estimait alors un analyste.