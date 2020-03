Bpost versera un dividende de 0,73 euro par action

Bpost a réalisé un chiffre d’affaires de 1,113 milliard d’euros au quatrième trimestre 2019, en recul de 1,6% sur un an. La baisse du volume du courrier a été limitée à 5,5% grâce notamment à une légère croissance dans le courrier publicitaire. Le chiffre d’affaires de l’activité courrier et retail a reculé de 2,3% à 536,8 millions d'euros. L’activité colis et logistique en Europe et en Asie a vu ses revenus croître de 0,9% sur le trimestre à 234,4 millions d'euros, avec un bond de l’activité colis en Belgique et aux Pays-Bas (+22%). L’activité colis et logistique en Amérique du Nord, qui concerne au premier chef la filiale Radial, a vu son chiffre d’affaires progresser de 3,8% à 395,3 millions d’euros.