Convoi exceptionnel pour un gros investissement chez Burgo Ardennes

L'imposant convoi est parti d’Amay le 6 mai. Il devrait arriver chez Burgo, à Virton, jeudi avant l'aube. Sur les 6 énormes camions, le nouvel atelier de cuisson de l’usine de pâte à papier - un investissement de près de 32 millions d'euros.

Les six mastodontes s’ébranlent un peu avant le coucher du soleil. L’objectif du convoi, en cette nuit de lundi à mardi? Franchir l’échangeur entre l’E411 et la E25 en contresens pour éviter un pont trop bas à la sortie de l’autoroute, et poursuivre la route vers la destination finale, la papeterie Burgo Ardennes, située à cheval sur les communes de Virton et de Rouvroy, qui devrait être atteinte jeudi avant l’aube.

"Certaines nuits, nous atteignons à peine les 4 km/heure", explique Philippe Belin, le patron de la société G. Belin, qui prépare ce transport exceptionnel depuis une année. "Nous avons pris cinq semaines pour élaguer tous les arbres qui pouvaient gêner sur le parcours. Mais à certains endroits, il faut s’arrêter pour que Resa ou Ores puisse intervenir avec leurs nacelles et décrocher les câbles électriques qui empêchent le passage de nos véhicules."

Une cargaison exceptionnelle

Sur cinq des six camions, aux mensurations hors normes – 27 mètres de long, 7,50 mètres de haut et 6,30 mètres de large – reposent d’énormes lessiveurs de 80 tonnes, d’une capacité de 400 mètres cubes chacun, destinés à l’usine de pâte à papier. Sur le sixième, un accumulateur, aux dimensions similaires. Fabriquées en Finlande par Valmet, les pièces ont été acheminées par bateau jusqu’au port d’Amay, où le transporteur les a prises en charge le 6 mai. Depuis, chaque nuit de la semaine, entre 21 heures et 6 heures du matin, une cinquantaine de personnes s’activent pour mener à bien la mission.

→ Les lessiveurs, ce sont d’énormes cuves dans lesquelles les copeaux de bois sont traités à haute température, avec de l’hydroxyde de sodium et du sulfure de sodium, pour conserver la cellulose et éliminer la lignine sous forme d’une liqueur noire qui est ensuite réutilisée pour produire de la vapeur et de l’électricité.

"Nous sommes spécialisés dans les transports exceptionnels, mais cela fait tout de même plusieurs années que nous n’avons pas eu un projet aussi important, poursuit Philippe Belin. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois l’étude de faisabilité du transport bouclée que Burgo a pu donner son feu vert pour la construction de ces énormes pièces."

Un investissement de 31,5 millions d'euros

Elles sont destinées à remplacer l’actuel atelier cuisson de Burgo Ardennes, devenu obsolète. "C’est un investissement très important: il atteint 31,5 millions d’euros, souligne Giampiero Giliberto, directeur général adjoint de Burgo Ardennes. Cela va nous permettre de consolider la production de l’usine de pâte à papier, qui est de 400.000 tonnes par an – une valeur plutôt théorique actuellement."

À côté de cette unité de production de pâte à papier, la filiale du papetier italien Burgo Group a aussi une unité de production de papier couché haut de gamme, d’une capacité de 380.000 tonnes. Cela fait de l’entreprise un des principaux employeurs en Gaume, avec 650 personnes sur le ‘payroll’, plus une petite centaine d’intérimaires.

"La nouvelle installation va nous permettre de réduire la consommation de vapeur de 50% et celle de bois de 3%, annonce Giampiero Giliberto. Nous devrons aussi utiliser moins de bioxyde de chlore pour blanchir la pâte à papier, et les nouvelles modalités de cuisson vont nous permettre de réduire de 40% le bruit de fond (odeurs produites de manière continue, NDLR) en matière d’odeurs."

L’usine a déjà pris, ces dernières années, des mesures pour réduire ce problème récurrent qui incommode parfois toute la région. Le nouvel atelier, qui devrait être mis en service au printemps 2020, devrait permettre un progrès significatif en la matière.

