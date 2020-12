DPD ajoute quatre dépôts et 400 emplois à son plan d'expansion

La filiale belge du géant français des livraisons réinvestit après sa première salve de juillet: 400 jobs s'ajouteront en 2021 aux 500 créés cette année.

Le groupe DPD, un des principaux concurrents de bpost dans la livraison de colis, en remet une couche: il annonce pour 10 millions d'euros de nouveaux investissements dans des dépôts et la création de près de 400 emplois supplémentaires en Belgique en 2021. Cette année, la filiale belgo-luxembourgeoise du groupe français homonyme (filiale de La Poste française) avait pourtant déjà fait fort en ouvrant 4 nouveaux dépôts et en créant 500 emplois pour en totaliser 1.800, dont 700 employés opérationnels et 1.100 chauffeurs en sous-traitance.

"Les tendances qui ont émergé ces derniers mois se poursuivront à l'avenir, avec une nouvelle croissance du commerce électronique et une augmentation connexe de la demande de livraisons de colis business-to-consumer", explique Silvio Mestdagh, le PDG de DPD Belux, dans le communiqué. Cette année, DPD enregistre une croissance de 50% de ses livraisons en volume. L'entreprise livre en moyenne 275.000 colis par jour, avec des pics allant jusqu'à 400.000, à comparer avec 600.000 colis/jour chez bpost.

Le coronavirus a changé la donne du marché en accélérant violemment le virage des consommateurs vers les achats en ligne. "La crise a accéléré de trois ans nos plans d'investissement. Et ce n'est pas terminé", souligne Silvio Mestdagh. C'est dans ce contexte que s'inscrivent ses nouvelles décisions d'investissement pour l'an prochain. DPD va ouvrir 4 dépôts supplémenrtaires en Belgique, ce qui portera leur nombre total à 14 (plus un au Grand-Duché), contre... 6 seulement en 2019! Dans la foulée, le groupe va recruter une centaine d'employés supplémentaires et, via ses sous-traitants, 300 chauffeurs de plus. Son staff total dans notre pays s'élèvera alors à 1.200 employés et 1.000 chauffeurs.

