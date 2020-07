DPD investit 60 millions et engage 500 personnes en Belgique

Le concurrent de bpost, PostNL et DHL dans les livraisons de colis renforce son réseau belge parce qu'il pense que le boom du commerce en ligne va perdurer.

Annoncer un investissement de 60 millions d'euros et la création de 500 emplois en Belgique au sortir du confinement, c'est culotté. C'est pourtant ce que fait DPD Belux, la filiale belgo-luxembourgeoise du groupe de livraison de colis contrôlé par La Poste française. La crise pandémique a en effet bouleversé les cartes pour les acteurs du secteur: le boom du commerce en ligne s'est traduit par une croissance de 30 à 40% des volumes de livraisons business-to-consumer (BtoC). "Nous avions arrêté un plan d'investissement pour 2022 ou 2023, mais la crise a accéléré le développement des volumes, ce qui nous amené à déployer notre plan avec près de trois ans d'avance", explique Frank Jahn, le directeur marketing et ventes de DPD Belux. "On a posé la question à nos grands clients business: cette tendance n'est-elle que temporaire ou va-t-elle durer? Ils nous ont répondu qu'ils allaient beaucoup investir dans l'e-commerce et la digitalisation car ils ont pris la mesure de la fragilité de leurs réseaux de magasins."

Durant le confinement, DPD a noté un basculement des livraisons du segment business-to-business (BtoB) vers le BtoC: de 50-50% en termes de chiffre d'affaires avant mars 2020, la proportion entre les deux est passée à 40-60%. Et après le "lockdown", le BtoC reste en tête avec 55% des revenus. "Les mentalités ont durablement changé", explique Silvio Mestdagh, le CEO de la filiale belge de DPD Group. "Ceux qui ont commencé à acheter en ligne ont découvert combien c'est facile. Et le BtoC a connu et continuera d'enregistrer une croissance exponentielle."

Quelques secteurs d'activité ont vu leurs ventes aux particuliers s'envoler depuis l'entrée en confinement. "C'est le cas des jouets, des produits alimentaires secs (avec un boom étonnant des ventes de café), des médicaments et des équipements sportifs", relève Frank Jahn. "On n'a jamais livré autant de trampolines! Une évolution liée à la fermeture des écoles."

Un futur centre de tri au nord de Bruxelles

Ce basculement qui laissera des traces dans les habitudes d'achat des consommateurs explique pourquoi DPD lance dès aujourd'hui son plan d'extension de capacités. Il va ouvrir trois nouveaux dépôts et un nouveau hub: à Lummen, Sint- Niklaas, Zellik et Puurs, respectivement, ce qui portera le nombre de ses implantations en Belgique de six à dix (onze avec le Grand-Duché). Le hub actuel de Malines continuera de fonctionner en soutien de celui de Puurs qui va ouvrir prochainement ses portes. Mais en parallèle, le groupe va entamer la construction d'un centre de tri entièrement automatisé "dans le nord de Bruxelles" qui, d'ici deux ans, prendra le relais de Puurs et Malines. Ce chantier absorbera le plus gros morceau du budget de 60 millions.

1.600 emplois Les investissements permettront à DPD d'engager 200 personnes en propre et de créer 300 postes de manière indirecte (chauffeurs) pour totaliser 1.600 emplois au niveau belge.

Et quid de la Wallonie? Reste-t-elle absente du plan d'expansion? "Non", répond Frank Jahn, "on va augmenter nos capacités dans l'ensemble du pays: actuellement, notre dépôt de Flémalle dessert Liège et le Limbourg; demain avec l'ouverture de Lummen, Flémalle pourra se consacrer entièrement à Liège. Et il en ira de même pour notre centre de Courcelles."

Du Top 5 au Top 3

Ces nouvelles implantations auront un gros impact sur l'emploi. Positif, bien sûr. DPD va engager 200 personnes dans ses nouveaux centres, ce qui portera son effectif dans notre pays à 700 collaborateurs. S'ajouteront à cela les 300 postes de chauffeur supplémentaires créés chez ses 110 sociétés de transport sous-traitantes, où ils seront 900 désormais. "Et mille durant les périodes de pic saisonnier", précise Silvio Mestdagh qui ajoute qu'il faut compter environ 100 chauffeurs par dépôt. Sauf à Courtrai, qui en a moins parce qu'il s'agit d'un dépôt urbain, où DPD teste des formules de livraisons en centre-ville par camionnettes électriques dans le cadre du projet du groupe de réduire ses émissions de CO 2 .

"Bpost et PostNL sont très bien implantés au Benelux. Mais derrière eux, la troisième place sera à notre portée." Frank Jahn directeur marketing et ventes, DPD Belux