Deutsche Post frappe chez les Belges pour le poids lourd logistique Hillebrand

Le groupe logistique allemand Deutsche Post s'invite dans la vente du leader mondial du transport de vin et whisky Hillebrand, détenu majoritairement par Cobepa et Sofina.

Selon l'agence Bloomberg, le groupe logistique allemand Deutsche Post serait désormais également de la partie. Des négociations seraient en effet en cours, sans qu'il ne soit certain qu'un rival ne parvienne in fine à s'offrir le géant. L'on rappellera en effet ici que les noms du géant du private equity CVC, d'Onex, de Rhone et de Lindsay Goldberg avaient aussi un temps circulé.