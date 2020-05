Froid Invest traverse la crise et le judiciaire avec succès

La PME liégeoise Froid Invest a plutôt bien traversé la crise . Cette société spécialisée dans la location de camions frigorifiques qu'elle exploite sous la marque Ice Concept a réussi à plus que compenser les pertes d'activité diagnostiquées chez certains de ses clients. "Nos clients traiteurs ont éprouvé des difficultés mais, à l'opposé, nos clients du secteur de la viande ont été très actifs ces deux derniers mois", explique Marc Beyens, qui préside le conseil de Froid Invest. "Une partie de nos véhicules a été réquisitionnée par la ville de Liège ou la province, et nous avons bénéficié de la forte hausse des livraisons à domicile."

Conflit

La direction de cette entreprise exploitant une flotte de quelque 130 véhicules a par ailleurs enregistré une bonne nouvelle sur un tout autre front, le judiciaire. Il faut se rappeler que la société a changé d'actionnaire majoritaire en 2017 et qu'elle est contrôlée, depuis, par le holding liégeois Geslease (75% du capital) avec l'invest Noshaq en soutien (10%). Resté au capital à hauteur de 15%, le fondateur était resté un temps à la direction de la société, avant que les relations entre ancien et nouveaux propriétaires ne tournent au vinaigre (voir L'Echo des 14 et 23 mai 2019). Au point d'avoir porté leur différend sur la gestion et les conditions de la cession devant les tribunaux.

Le tribunal de l'entreprise de Liège vient de rendre son jugement dans une partie de l'affaire. Il a donné raison à Geslease sur les principaux points examinés. Conséquence, l'ancien propriétaire doit lui rembourser à titre provisionnel 347.000 euros, plus les intérêts de retard, et ce jugement est exécutoire.

Le gros de cette somme renvoie aux conditions de la cession du fonds de commerce, et plus précisément au prix. Il est apparu, en effet, que douze des véhicules prévus dans l'acte de vente n'avaient pas été cédés dans les faits. Six d'entre eux n'ont jamais été livrés à Froid Invest/Geslease et six autres ont été repris parmi les actifs vendus alors qu'ils étaient sous location.