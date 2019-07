GBL négocie une grosse acquisition en France

GBL signale qu’il est entré en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe français Webhelp . Le holding vise une participation majoritaire aux côtés de ses actionnaires co-fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha.

Créé en 2000, Webhelp se présente comme un des leaders mondiaux de l’externalisation de la gestion de l’expérience clients (traitement des paiements, de la distribution et du marketing) via des centres d'appel. Il compte 50.000 collaborateurs répartis dans 35 pays .

Le groupe a doublé de taille depuis l’ entrée de KKR dans son capital en 2015 et vise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2019, précise GBL dans un communiqué .

Doubler de taille

Dans un article publié dans Les Echos, Webhelp affichait récemment son intention de doubler la taille du groupe d’ici à 5 ans et franchir les 3 à 4 milliards d’euros de chiffre d'affaires en accélérant les acquisitions. Il y a un peu plus d’un an, Webhelp a acquis Sellbytel qui compte 8.500 salariés.