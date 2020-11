GLS crée 85 emplois dans son nouveau dépôt de colis à Tongres

Encore un rival de bpost dans les colis qui investit dans l'extension de ses capacités en Belgique: ce secteur ne cesse de grandir, dans le sillage du e-commerce.

La crise pandémique a entre autres effets d'accélérer la percée du commerce en ligne, ce qui percole sur le secteur des livraisons. Conséquence, pour être en mesure de suivre l'augmentation de la demande, les opérateurs spécialisés dans la logistique des colis ne cessent d'investir dans l'extension de leurs capacités. La Belgique n'échappe pas à ce mouvement. La preuve par ces nouveaux dépôts et centres de tri qui fleurissent aux quatre coins du pays...

En mai dernier, l'opérateur néerlandais PostNL a lancé la construction d'un nouveau centre de tri et distribution de haute technologie à Willebroeck, puis DPD, la filiale de La Poste française, a annoncé un investissement de 60 millions d'euros dans trois nouveaux dépôts et un hub dans notre pays. Il y a deux mois, DHL Aviation a lancé un programme de recrutement accéléré parce qu'elle avait besoin, dare-dare, de cent collaborateurs supplémentaires à Bruxelles Airport. Pas plus tard que la semaine passée, bpost a fait savoir que sa filiale néerlandaise Active Ants allait transposer, dès l'an prochain, son modèle en Belgique en ouvrant à Boom un premier centre de logistique d'e-commerce pour PME... Et voilà que la filiale belge de GLS, le groupe de livraisons de colis et de fret du britannique Royal Mail, y va elle aussi de son annonce: elle a inauguré un nouveau dépôt de colis à Tongres, dans le Limbourg.

Le nouveau dépôt de colis de GLS permettra de traiter jusqu'à 100.000 colis par jour.

GLS Belgium y exploitait déjà un dépôt de fret. Elle y a ajouté un nouveau centre de tri et livraison de colis. Celui-ci couvre une surface de 5.700 m² et permettra de traiter jusqu'à 100.000 colis par jour. L'opérateur livrera les régions du Limbourg et de Liège depuis ce centre, au rythme de plus de 100 tournées quotidiennes.

Un investissement de 12 millions

La filiale belge du groupe GLS y a investi 12 millions d'euros et y emploie 250 personnes. Dont 85 emplois qui viennent d'être créés: 45 à temps plein sur le "pay-roll" de GLS Belgium et 40 autres sur celui de ses partenaires transporteurs, dit sa porte-parole. "Les autres employés, les partenaires de transport et leurs chauffeurs de livraison étaient déjà présents dans les anciens sites de Hasselt et de Liège", ajoute Friederike Scholz.

Si GLS a décidé de jouxter les deux dépôts, ce n'est pas sans raison. L'objectif est d'offrir un "one-stop-shopping" à ses clients: pour les deux types d'expédition, colis ou fret, ils y auront une seule personne de contact et un seul système d'expédition.

Le groupe GLS couvre 40 pays avec 70 hubs centraux et 1.400 dépôts. Il emploie 19.000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.