L'IBPT approuve mais critique la hausse du prix du timbre

Bpost va augmenter les tarifs des timbres-poste de 6% en moyenne pour les envois de courrier en Belgique en 2021 , a annoncé la société semi-publique ce vendredi après la clôture de la Bourse de Bruxelles. Les augmentations programmées ont été approuvées par l'Institut belge des services postaux et télécoms (IBPT) , le régulateur du secteur.

Concrètement, pour les envois en Belgique, le timbre-poste Non Prior, qui prévoit une distribution dans les 3 jours ouvrables, passera à 1,07 euro (à l'achat de 10 unités) ou à 1,10 euro (à l'unité). Pour le courrier Prior, qui prévoit une distribution le jour ouvrable suivant, le tarif passera à 1,57 euro (par 10 unités) ou à 1,60 euro (à l'unité).

Pour les envois en Europe , le tarif d'affranchissement d'une lettre passera à 1,85 ou à 1,91 euro, selon que le client achètera ses timbres par lots de 5 ou à l'unité. Pour les envois hors Europe , ils seront de 2,07 et 2,13 euros respectivement.

Bpost justifie ces augmentations par la baisse constante du volume de courrier en Belgique. Celui-ci a chuté de 25% sur les 5 dernières années et de 7,9% en 2019. Elles compensent "en partie l'augmentation des coûts par lettre distribuée", souligne l'entreprise dans un communiqué, rappelant au passage qu'une grande partie de ces coûts sont fixes.

Feu vert critique du régulateur

Selon l'IBPT, qui a passé au crible les projets de bpost, l'augmentation tarifaire s’élève à 10,5 % en moyenne pour le "panier des petits utilisateurs" dans son ensemble. Outre les lettres Prior et Non Prior, celui-ci inclut les tarifs unitaires des envois recommandés, des colis et du courrier transfrontière sortant. "Ce chiffre correspond à l’augmentation de 2020 (+11,4 %)", précise le régulateur.