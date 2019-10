L'ex-CEO de Deme visé par l'enquête de corruption en Russie

Depuis janvier, une enquête scrute le contrat décroché par Deme en Russie pour construire un canal dans l'Arctique sibérien. On apprend aujourd'hui que l'ex-CEO Alain Bernard aurait été directement impliqué.

L'entreprise de dragage Deme est au coeur d'une enquête pour fraude. Selon un document que le "Financial Times" a pu consulter, l'entreprise appartenant à CFE , aurait payé plus de 8 millions d'euros de pots-de-vin pour décrocher un contrat en Russie.

Couper l'herbe sous le pied de Jan De Nul

En 2013, Deme avait remporté un contrat pour la construction d'un canal d'accès au port de Sabetta , dans la péninsule de Yamal, dans l'Arctique sibérien. Ce port est la base du terminal Yamal-lng, l’un des plus grands au monde.

Un échange de mail a montré aux enquêteurs qu'Alain Bernard avait des contacts avec Sofia (la société des ex-salariés) sur les perspectives du projet et les offres des concurrents.

Deme y a désigné comme sous-traitant de la société russe USK MOST, l'un des principaux acteurs de la construction du pays. Les travaux devaient être effectués entre 2014 et 2017. Deme coupait ainsi l'herbe sous le pied de son concurrent belge, Jan De Nul, qui connaissait pourtant le site pour y avoir effectué des travaux de dragage deux ans auparavant.

Jan De Nul soupçonnait ainsi que le contrat n'avait pas été acquis de manière totalement légale et avait averti les autorités belges. Une enquête a donc été lancée.

"Une très belle opportunité"

Il a été établi qu'un ancien employé de Deme et un certain Sergey Komkov, tous deux membres du comité d'évaluation de l'USK Most à l'époque, avaient joué un rôle central dans l'attribution des contrats de sous-traitance. Tous les deux auraient perçu 4,2 millions d'euros pour favoriser Deme dans le processus.