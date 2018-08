L'immobilier logistique à la peine en Belgique

Plusieurs années de conjoncture économique favorable, associées à l’essor de l’e-commerce, engendrent une forte demande d ’immobilier logistique dans des pays comme les Pays-Bas et l’Allemagne. Mais pas chez nous . Quelque 241.000 m² ont été loués sur le marché belge au cours des six premiers mois de cette année, selon le courtier immobilier Cushman & Wakefield. C’est le chiffre le plus bas depuis 2010.

Aux Pays-Bas, en 2017, on a pris possession de 2,3 millions de m². Cette année, le compteur affichait déjà 1,4 million de m² après six mois, presque six fois plus qu’en Belgique. WDP, Montea et Intervest Offices font face à de l’inoccupation sur le marché belge (jusqu’à 5%), contrairement à nos voisins du nord.