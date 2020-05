La demande d'espaces logistiques plombée cette année en Europe

Croiser offre et demande d’espaces de stockage par ces temps chahutés

Les deux clusters belges VIL (Vlaams Instituut Logistiek)et Logistics in Wallonia lancent de concert une nouvelle vitrine numérique - gratuite durant un an - qui permet aux entreprises logistiques de mettre sur le marché leurs excédents de surfaces à louer, dans cette période particulièrement chahutée. La plateforme s’appelle Logimarket et est déjà en ligne. L’objectif est clair: «La crise du coronavirus a profondément secoué le secteur. Certaines entreprises ont vu leurs activités décliner de manière brutale; d'autres, par contre, font face à une énorme augmentation de la demande. Le redémarrage imminent des chaînes d'approvisionnement va également provoquer des déséquilibres. Logimarket permet de faire se rencontrer l'offre et la demande», motive Bernard Piette, directeur de Logistics in Wallonia.