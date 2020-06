La malédiction des CEO des opérateurs historiques

Quand on se remémore l'énergie déployée par le conseil de bpost pour trouver un successeur à Koen Van Gerven qui séduise à la fois l'État actionnaire, les investisseurs, le personnel et l'opinion, on frémit à l'idée qu'il faille tout recommencer. On n'en est pas là, heureusement, et les syndicats postiers ont déjà dit qu'ils attendraient les conclusions de l'ABC, qu'on découvrira dans un an au plus tôt. On gage que le fédéral a aussi autre chose à faire que de s'alarmer anticipativement en tant que 1er actionnaire de bpost. C'est tant mieux pour son CEO et pour tout le monde aujourd'hui, c'est sans doute la raison pour laquelle il paraît plus stabilisé que Dominique Leroy, cela et le caractère belgo-belge de l'affaire... Mais quid si dans 12 mois l'ABC le juge "coupable" d'entente? Pourra-t-il conserver son poste ou devra-t-il partir? La malédiction des CEO des ex-monopolistes va-t-elle continuer de sévir? Dur, dur, d'être aussi visible...