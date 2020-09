Le sésame de l'entreprise IDtech change de mains

Le spécialiste gembloutois du contrôle d'accès et de la gestion du temps en entreprise est repris par un ancien haut profil de Shell, l'homme d'affaires belge Christophe Boulanger.

Active au Benelux et à l'international , IDtech est reconnue pour son expertise de 35 ans dans les solutions intégrées de contrôle d'accès et de gestion du temps en entreprise . La société gembloutoise travaille notamment pour Bpost, la SNCB, Mithra, la RTBF, le Forem, la commune de Waterloo, les Cliniques de l'Europe ou encore les université wallonnes.

Un portefeuille de choix qui a aujourd'hui attiré l'homme d'affaires Christophe Boulanger , spécialiste du B2B avec une dimension technologique, a-t-on appris à bonne source. Ingénieur civil (UCLouvain) et titulaire d'un MBA (Insead), ce passionné de voile a fait toute sa carrière chez Shell , pour laquelle il a œuvré de la Guinée à Londres, en passant par le Sénégal ou l'Afrique du Sud.

Intéressé par le potentiel de développement de l'activité et animé d'une volonté d'autonomie après sa carrière au sein de la compagnie pétrolière, il a décidé, avec la participation d'un investisseur privé et de Namur Invest, de racheter les parts détenues jusqu'ici principalement par Jean-Marie Hannaby, fondateur et CEO. Ce dernier avait lui-même racheté l'activité au luxembourgeois Telindus fin des années 90.