Les performances de bpost en deçà des attentes des analystes

Bpost a réalisé des résultats conformes à ses prévisions au quatrième trimestre 2020, mais inférieurs aux attentes des analystes. L'opérateur postal a enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,194 milliard d'euros, en hausse de 7,2% sur un an grâce aux performances de ses divisions Colis et Logistique Europe-Asie et Amérique du Nord (Radial). C'est toutefois un peu en deçà du consensus des analystes (1,219 milliard) ou du pronostic d'ING (1,20 milliard). L'écart est plus élevé pour le bénéfice opérationnel ajusté et la marge Ebit: bpost a dégagé pour 60,5 millions d'euros d'Ebit au dernier trimestre, soit une marge de 5,1% là où les analystes tablaient sur 74 millions (64 millions pour ING) et 6,1% (5,3% pour ING).