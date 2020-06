Lokabox perd son accent 100% belge

Changement de propriétaire pour Lokabox, qui perd ainsi son accent 100% belge. L'acteur de self-stockage et ses six sites (2 à Bruxelles, 2 à Liège, 1 à Charleroi et 1 à Nivelles) sont rachetés par la coentreprise créée par Safestore (20%) et l'investisseur Carlyle Group (80%). Le montant de l'acquisition n'est pas précisé.