Never waste a good crisis

Bpost face aux survolumes de colis et aux critiques.

Il y a des jobs qu’on prend, parfois, sans savoir ce qui va nous tomber sur la tête. Et heureusement, complèteront certains. Dire que la vie de Jean-Paul Van Avermaet est un long fleuve tranquille depuis que l’homme a été nommé CEO de bpost serait mentir.

Lire aussi | Bpost seule face aux survolumes de colis et aux critiques

Passons le challenge d’intégrer Radial, dont l’acquisition aux États-Unis s’est avérée une galère. Passons le cas personnel. Van Avermaet est aujourd'hui, pour rappel, la cible d’une double enquête judiciaire – en Belgique et aux États-Unis – pour des allégations d’entente illégale sur les prix dans l’exercice de sa précédente fonction.

Concentrons-nous sur bpost et sur ses affaires.

Bpost connaît, avec la deuxième vague qui frappe et comme toute entreprise de première ligne en temps de Covid, une période de crise. L’e-commerce explose. Le nombre de colis à traiter atteint des records. Et c’est toutes les parties prenantes qui sont sous tension. Les postiers sont fatigués. Les entreprises qui confient habituellement leurs paquets à livrer stressent de rater les effets Noël et Black Friday. Les consommateurs finaux s’énervent des retards qui s’accumulent. Normal.