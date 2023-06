Nicolas Saverys (Exmar): "Les investisseurs ont-ils vraiment apprécié d’être actionnaires d’Exmar, mis à part cette année écoulée?"

Le pétrole et le gaz ont encore tout leur avenir devant eux, Nicolas Saverys n’en démord pas. Pour le patron du transporteur maritime de gaz et de pétrole Exmar, c’est d’ailleurs l’une des raisons principales du retrait de sa société de la bourse. "Je ne veux plus perdre de temps à convaincre les actionnaires de l’utilité des énergies fossiles."