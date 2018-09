Shurgard privilégie le placement privé à l'IPO pour entrer en Bourse

Elle pourrait ne plus tarder l’introduction de Shurgard à la cote de Bruxelles. La société n’attend plus que l’autorisation des gendarmes des marchés financiers luxembourgeois. Et un environnement boursier favorable.

Le projet d’introduction de Shurgard Self-Storage se précise. Dans un nouveau communiqué publié mardi par l’entreprise qui propose des garde-meubles et des box de stockage aux particuliers et aux entreprises, confirme avoir confié à BNP Paribas , JP Morgan et Société générale le soin de coordonner cette opération.

"Il y a encore beaucoup de marge pour la croissance." Marc Oursin CEO de Shurgard

À ce jour, aucune date n’a encore été déterminée. Pour cela, Shurgard attend que son prospectus d’introduction soit approuvé par la Commission de Surveillance du secteur financier luxembourgeois. À la suite de quoi, et après avoir informé le gendarme des marchés financiers en Belgique (FSMA), ce prospectus sera publié sur son site. "L’opération est prévue pour prendre place dans un futur proche", précise néanmoins la société.

L’on imagine que les dirigeants de Shurgard attendent aussi les meilleures conditions de marché possibles. Ils ont certainement encore en mémoire l’IPO (initial offering public) qui avait échoué durant l’été 2007. À cette époque, ils avaient cherché à émettre 43,6 millions d’actions pour un prix compris entre 12,5 euros et 15 euros. Ce qui leur aurait permis de lever des fonds pour un montant de 654 millions d’euros. Devant le peu d’engouement des investisseurs, ils avaient retiré cette opération qui était pourtant en cours d’exécution.

Via un placement privé

Ce que l’on sait déjà, c’est que la place d’Euronext-Bruxelles a été choisie pour être le marché de référence de ce groupe pourtant basé au Grand-Duché de Luxembourg, à Munsbach précisément. Par contre, et cette information n’avait pas encore été portée à la connaissance des investisseurs jusqu’à ce jour, l’introduction à la Bourse de Bruxelles ne se fera pas par le biais d’une IPO. L’offre envisagée consistera en un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Elle ne s’adressera donc pas directement aux investisseurs particuliers. Ceux-ci devront se tourner vers la Bourse une fois que les actions y seront cotées, s’ils souhaitent en acquérir.

1,2 milliard d'euros Sur la base de la valorisation de ses concurrents, Shurgard serait actuellement estimée à 1,2 milliard d’euros.

L’offre consistera en une augmentation de capital destinée, outre à refinancer un emprunt, à assurer la stratégie de croissance de la société qui est leader dans son métier en Europe. L’activité de self-storage qui est très courante aux Etats-Unis, l’est moins de côté-ci de l’Atlantique. Aussi, ses dirigeants parmi lesquels Marc Oursin – un ancien responsable de chez Carrefour –, qui en est le CEO, estiment qu’"il y a encore beaucoup de marge pour la croissance". Shurgard est actuellement présent dans 7 pays, comme en 2007. Il dispose de 228 centres de self-stockage comptant plus de 12 millions de mètres carrés, contre 167 et 813.000 mètres carrés en 2007.

Entre 700 et 900 millions

Selon certaines évaluations, le montant des fonds que Shurgard ambitionnerait de lever via la vente d’actions nouvelles, mais aussi anciennes, serait compris entre 700 et 900 millions d’euros. Sur la base de la valorisation de ses concurrents, l’entreprise qui vient de verser 300 millions au titre de dividendes à ses 2 principaux actionnaires, serait actuellement estimée à 1,2 milliard d’euros. Soit un peu moins qu’en 2007. La valeur que Bloomberg avait donnée cette année-là était d’au moins 1,4 milliard d’euros. "L’offre et la cotation sur Euronext Bruxelles constituent une étape majeure, dit encore Marc Oursin, pour assurer davantage de croissance profitable et pour renforcer notre bilan."