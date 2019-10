Softbank va-t-il prendre le pouvoir pour sauver WeWork?

Selon le quotidien, cette opération devrait aussi limiter davantage l'influence d'Adam Neumann. L'homme avait fondé l'entreprise avec son épouse, mais ses frasques et pratiques lui ont valu d'être écarté fin septembre de ses fonctions de directeur général de la We Company, la maison-mère de WeWork. De ce fait, ce qui devait être une des introductions en Bourse les plus en vue de l'année a été reportée aux calendes grecques. Néanmoins, cette IPO aurait dû faire rentrer plusieurs milliards de dollars d'argent frais.