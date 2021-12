UPS a densifié son réseau de points-relais en Belgique

Le géant américain a accru de 25% le nombre de ses points-relais en Belgique et s'attend à une fin d'année à nouveau très chargée.

Si le secteur du commerce électronique a explosé l'an dernier en Belgique à la suite du déclenchement de la pandémie et aux mesures de confinement, il continue cette année de progresser. En 2020, on a enregistré l'arrivée de 20.000 boutiques en ligne et de 11,4% d'acheteurs en ligne supplémentaires dans notre pays, selon les statistiques collectées par l'organisation Ecommerce Europe. Et la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) est passée l'an dernier de 1,85 à 1,96%. Pour cette année, on s'attend à un nouveau bond, à 2,12% du PIB, soit quelque 9,67 milliards d'euros, selon le rapport 2021 publié par Ecommerce Europe. En nombre d'acheteurs en ligne supplémentaires, la croissance sera un peu moins marquée: on table sur +2,48%.

UPS investit

Dans ce contexte, le géant américain d'expédition et de logistique UPS a continué d'investir dans ses réseaux, y compris en Belgique. Il a mis en particulier l'accent sur son réseau de points-relais, ces centres installés le plus souvent dans des commerces où les clients finaux peuvent venir chercher leurs colis au moment qui leur convient. De 1.014 points-relais installés en 2019, il a porté son réseau à 1.091 points l'an dernier, puis à 1.275 cette année, soit une croissance de 25% sur deux ans. "En Belgique, 82% des habitants comptent un point-relais à moins de 2,5 km de leur domicile", souligne Daniel Carrera, le président d'UPS Europe. "Nous avons désormais quelque 2.900 points-relais sur le Benelux."

Le groupe a-t-il atteint pour autant la taille optimale sous nos latitudes? "Le nombre de points-relais est bon aujourd'hui, mais si le marché continue à croître et les besoins des clients à évoluer, on continuera à y investir", répond Daniel Carrera qui refuse de citer des chiffres concernant l'investissement déjà effectué.

On n'en saura pas davantage sur la proportion des clients finaux qui souhaitent être livrés à la maison plutôt qu'en points-relais: "les deux coexistent et les deux modes de livraison sont en progression". À noter que les livraisons en points-relais génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre et sont donc à préférer d'un point de vue purement environnemental. Une concession tout de même au discours lissé selon les standards de communication du groupe: "on compte environ 60% de clients PME pour 40% de grandes entreprises."

Mille emplois belges plus des sous-traitants

UPS se dit prêt aussi à digérer le pic de fin d'année, une pointe saisonnière qui a réellement commencé ce mercredi 1er décembre, premier jour de livraison vraiment dense des commandes placées vendredi dernier, pour le "black friday". "On engage 100.000 travailleurs supplémentaires pour le pic saisonnier", indique Daniel Carrera. À l'échelle du globe s'entend.

Un milliard de vaccins transportés UPS a déjà transporté plus de 800 millions de doses de vaccins vers plus de cent pays dans le monde depuis le début de la vaccination contre le Covid 19. "Et le groupe s'apprête à atteindre le milliard d'ici à la fin de l'année", souligne Daniel Carrera, son président pour le marché européen. "Nous avons été un partenaire important des gouvernements dans la lutte contre la pandémie." Il a livré pour l'essentiel des vaccins Pfizer. Ce qui signifie qu'il a notamment joué le rôle du transporteur pour l'usine belge du géant pharma américain à Puurs. Daniel Carrera le confirme, sans pouvoir indiquer le nombre de doses concerné. UPS se montre décidément avare en chiffres locaux...

À l'échelle belge, UPS emploie quelque 1.000 employés, le personnel du siège européen du groupe à Bruxelles inclus. Sa flotte locale comprend 120 véhicules détenus en propre et 520 exploités par une centaine de sous-traitants. Ce qui soulève la question des conditions en vigueur chez ces derniers alors que l'inspection sociale, la douane et l'Onem ont mené la semaine passée des descentes dans trois dépôts belges du concurrent PostNL, où des infractions au droit du travail ont été relevées. "Nous prenons soin de chaque travailleur, des familles et des communautés où nous opérons, répond Daniel Carrera. Nous plaçons l'éthique au sommet de nos valeurs et nous agissons en conformité avec toutes les lois et les règlements partout où nous sommes. Concernant les indépendants, nous avons des règles en vigueur pour nous assurer que les lois sont bien appliquées."

La ministre en charge de la Poste, Petra De Sutter, prépare, pour rappel, un projet de loi qui établit des règles en matière de recours à des sous-traitants, notamment en déterminant le nombre de colis qui devra être livré par du personnel bénéficiant d'un contrat fixe.