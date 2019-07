UPS accélère ses livraisons par drones

Fraîchement créée, la filiale UPS Flight Forward Inc. est entièrement dédiée au développement et à l'exploitation des livraisons commerciales par drones. Le groupe de livraison a également introduit une demande de certification auprès du régulateur américain de l'aviation civile.

Après le transport d'échantillons médicaux, United Parcel Services (UPS) mise sur les livraisons commerciales par drones pour doubler la concurrence. Dans les faits, une filiale exclusivement dédiée au "développement et l'exploitation de transports aériens sans pilote pour les livraisons commerciales", UPS Flight Forward Inc., a été constituée et une demande de certification a été déposée auprès de la Federal Aviation Administration (FAA), le régulateur américain de l'aviation civile.