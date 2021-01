Vous êtes testés au Covid à Zaventem grâce à des milliardaires albanais

Deux nouveaux centres de test ont été érigés en moins de 48 heures à l’aéroport de Bruxelles-National par Ecolog International, l’entreprise d’une très riche famille albanaise.

Emir Sadiki, 25 ans, fête le Nouvel An quand son smartphone vient interrompre son réveillon. Au bout du fil, l’aéroport de Bruxelles-National. Qui lui demande si son entreprise est capable de mettre en place, pour le samedi 2 janvier, deux centres de test Covid supplémentaires, histoire de pouvoir gérer les conséquences des nouvelles directives relatives au contrôle des voyageurs de retour en Belgique.

Sadiki, gestionnaire de projets pour le groupe international Ecolog, réunit d’emblée son équipe pour réussir ce tour de force logistique: dresser des tentes, régler le transport des échantillons de test, trouver le personnel médical approprié, etc. Moins de deux jours plus tard, mission accomplie: le samedi, les deux centres supplémentaires sont ouverts et, le lendemain, est même mis en place un troisième centre sous la forme d’un drive-in où peuvent passer les voyageurs en voiture en route vers leur domicile.

Dans les trois nouveaux centres et celui déjà ouvert par Ecolog à Brussels Airport en septembre dernier, près de 5.000 personnes se feront tester au cours du premier week-end de 2021, soit un tiers de tous les passagers de retour au bercail. Pour assurer cette cadence, 82 collaborateurs y sont actifs 20 heures par jour.

Un bel exemple de l'efficacité qui fait la réputation d’Ecolog depuis des décennies.

Lavage d’uniformes

L’entreprise est fondée à la fin des années 1990 lorsque le tout jeune Nazif Destani croise le chemin, en Macédoine du Nord, d’un groupe de militaires allemands en mission dans le Kosovo voisin. Nazif Destani, un Albanais qui a grandi en Allemagne, apprend à leur contact que leurs troupes doivent résoudre un problème logistique: le lavage de leurs uniformes. Il y voit une belle opportunité d’affaires. Il rassemble ainsi un bataillon de machines à laver et offre ses services. Quelques tours de tambour plus tard, Nazif Destani, avec son entreprise Ecolog, devient le "problem solver" attitré des Allemands.

Vue en plein écran Nazif Destani, fondateur d'Ecolog. ©Berndt Fotografie Koeln/ecolog

Quelque temps plus tard, lorsqu’on le charge d’organiser le séjour des soldats allemands dans le très inhospitalier Afghanistan, Ecolog répond à nouveau présent. En réalité, Destani est pratiquement le seul prestataire de services à oser mettre le pied là-bas. Si bien que les troupes britanniques et américaines font également appel à ses services.

Résultat: Ecolog est aujourd’hui active dans plus de 30 pays, où opèrent ses quelque 12.000 agents spécialisés "dans les services en situation de crise". L’offre se veut tout inclus: ses prestations vont de l’hébergement à la restauration, en passant par les sanitaires et la mécanique automobile. Non seulement pour les opérations militaires, mais également pour des ONG ou pour des géants pétroliers tels que Shell et Total.

4 à 6 milliards d'euros Le patrimoine familial des Destani est estimé à un montant compris entre 4 et 6 milliards d’euros.

Depuis le mois de mai dernier, Ecolog applique cette expertise – à savoir intervenir rapidement dans des conditions difficiles – à la crise du Covid. Elle a commencé au Luxembourg en érigeant des centres de test, ce qui l’a amenée à faire de même aux Pays-Bas et en Allemagne, où Ecolog opère entre autres pour les aéroports d’Eindhoven et de Munich. Forte de cette expérience, elle a décroché l’aéroport de Bruxelles-National comme nouvelle cliente.

Dossier K

Le discret Destani est propriétaire et président d’Ecolog, mais il en délègue depuis quelques années la direction à une équipe de management. Il se consacre surtout à son entreprise d’investissement ND Group.

Nazif Destani a hérité la fibre entrepreneuriale de son père, Lazim Destani, qui a posé les bases de la fortune familiale avec une agence de voyages qui a organisé les premiers voyages entre l’Europe de l’Ouest et les Balkans. Ensuite, il a étendu ses activités aux secteurs de la construction et de l’énergie. Nazif a aussi deux frères: l'un est entrepreneur comme lui, et l'autre, Blerim Destani, a la fibre artistique. L’acteur a interprété un des rôles principaux du film flamand "Dossier K", du réalisateur Jan Verheyen, qui parle d’un gangster albanais assoiffé de vengeance.