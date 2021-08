Bpost revoit ses perspectives à la hausse

S'il n'a pas réussi, en toute logique vu la non-récurrence du confinement, à réaliser un chiffre d'affaires du même niveau qu'à la même époque de 2020, le groupe bpost a néanmoins réussi à dégager un profit opérationnel (ebit) supérieur aux attentes au deuxième trimestre 2021 . Du coup, il revoit à la hausse son objectif d'ebit ajusté pour l'ensemble de l'année à plus de 340 millions d'euros, contre plus de 310 millions auparavant.

Bpost n'a plus bénéficié, comme douze mois plus tôt, de l'effet du "lockdown" sur l'e-commerce et les livraisons, ce qui explique que son chiffre d'affaires ait reculé d'avril à juin 2021 à 1.037,9 millions d'euros contre 1.052,7 au 3e trimestre 2020. C'est aussi un rien inférieur aux attentes des analystes qui tablaient (consensus) sur 1.042,3 millions. Mais l'opérateur s'est bien rattrapé du côté des bénéfices. Il a réalisé un ebit de 103,4 millions d'euros contre 70,2 millions et un ebit ajusté de 106,6 millions (74,9 millions) là où les analystes attendaient 94,3 millions.